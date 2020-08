Aggiornamento Covid-19 dall’Ospedale “San Pio”: il bollettino (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Continua incessante la battaglia contro il Covid-19, che da qualche giorno vede il Sannio non più Covid-free. Di seguito il comunicato sull’Aggiornamento dei tamponi processati dall’Ospedale “San Pio”. Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 36 tamponi, tutti risultati negativi. L'articolo Aggiornamento Covid-19 dall’Ospedale “San Pio”: il bollettino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : 'Tutti al mare e in discoteca come se il Covid non esistesse: ma siamo impazziti?': lo sfogo su Facebook dell'infet… - repubblica : Berlino, negazionisti in piazza a migliaia contro le restrizioni anti-Covid: la polizia scioglie il corteo [dal nos… - repubblica : Covid, il Comitato esperti spinge per obbligo distanziamento anche sui treni regionali [aggiornamento delle 20:34] - rep_napoli : Covid, il nuovo cammino dei vescovi campani [di GENNARO MATINO] [aggiornamento delle 13:50] - infoitsalute : Aggiornamento Covid, a Piacenza sette nuovi casi (di cui due asintomatici) -