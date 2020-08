GP 70° Anniversario, Alfa Romeo disastrosa in qualifica e Raikkonen sbotta (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - Una giornata amara per la Ferrari ma disastrosa per l'Alfa Romeo Racing. Le monoposto guidate da Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen sono state eliminate nel Q1 del Gp del 70° Anniversario , ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Ferrari, cosa cambia per i motori di Vettel e Leclerc al GP dei 70° anniversario F1. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - SkySportF1 : GP del 70° anniversario a Silverstone: le qualifiche in diretta alle 15 su @SkySport #F1, canale 207. Alle 12 le… - thelastcornerit : Prima fila Mercedes, Bottas: “Una sensazione bellissima”. Hamilton: “Ho pagato un paio di errori” - AngoloNews2018 : Formula 1 Gran Premio del 70° anniversario a Silverstone, griglia di partenza e orario gara -

Ultime Notizie dalla rete : 70° Anniversario