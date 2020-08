Dopo Casalino arriva Sergio Battelli: ha la terza media e gestirà i miliardi del Recovery Fund (Di sabato 8 agosto 2020) Sergio Battelli è stato confermato Presidente della Commissione per le Politiche Ue, un posto già ambito ma divenuto fondamentale a seguito del piano Recovery Fund. Ma c’è un particolare: Battelli ha la terza media e nessuna conoscenza del diritto comunitario. Sergio Battelli, Deputato ligure del Movimento 5 Stelle, è stato confermato Presidente della Commissione … L'articolo Dopo Casalino arriva Sergio Battelli: ha la terza media e gestirà i miliardi del Recovery Fund proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

