Decreto agosto novità in arrivo, Conte: «Risorse per 100 miliardi» (Di sabato 8 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto agosto. Il premier Conte in conferenza stampa ha spiegato in cosa consisterà la terza manovra economica dell’esecutivo, che negli ultimi mesi avrebbe speso 100 miliardi in misure pensate per fronteggiare la crisi determinata dalla pandemia. «Con il dl agosto abbiamo approvato misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto», ha affermato il presidente del Consiglio, che poi ha specificato: «Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri. Rimpasto è una formula logora». E ancora: «Questo Decreto è reso possibile anche dall’intervento e dalla collaborazione preziosa del ... Leggi su urbanpost

