Covid, nuove restrizioni per Città Spettacolo? Mastella chiede consiglio al Cts (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoResta alto l’allarme Covid e anche a Benevento si discute delle misure di contenimento. Agosto sarà il mese di Città Spettacolo e Clemente Mastella annuncia un ‘consulto’ con gli amici del Cts per valutare l’opportunità di iniziative ‘restrittive’, Così il sindaco dalla sua pagina facebook: “L’aumento dei contagi e dei focolai mi mette cattivi pensieri. La mia preoccupazione è di tenere al riparo la mia comunità da eventuali ritorni di piccoli terremoti virali. Deciderò, consultandomi con alcuni miei amici del cts, se per l’inizio di Città Cpettacolo, non debba accentuare qualche misura di contenimento. Intanto, anche in Italia i contagi aumentano, e non è bene”. L'articolo ... Leggi su anteprima24

