Parla Bella, la Greta inglese: “Covid-19 colpa dell’inquinamento. E per colpa dell’attivismo non vado a scuola” (Di giovedì 6 agosto 2020) Londra, 06 ago – Proprio quello che ci mancava: l’ennesima attivista adolescente, copia carbone di Greta Thunberg, che nel bel mezzo di una crisi economica globale ci fa la ramanzina su quanto il coronavirus sia colpa nostra perché “sottoprodotto del maltrattamento del pianeta”. Almeno, però, ammettere di non essere un razzo a scuola per colpa del suo “attivismo” … Coronavirus colpa dell’inquinamento Bella Lack ha 17 anni, è originaria del sud ovest di Londra, ed è ambasciatrice per “The Born Free Foundation”. Secondo il Daily Mail, oggi Bella ha partecipato allo show della mattina britannico This Morning per Parlare del suo ... Leggi su ilprimatonazionale

