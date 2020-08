Merkel, lettera ai migranti: “tornate in Italia, qui non potete stare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Angela Merkel ha promesso aiuti all’Italia in tema di sbarchi ma ha uno strano modo di ‘dividere’ i migranti tra i paesi europei. “Non vi lasciamo da soli, non ripeteremo gli errori del passato”. Sono le ultime parole famose del ministro dell’Interno tedesco, pronunciate qualche giorno fa. C’era la promessa solenne, avvallata dalla cancelliera Merkel, che l’emergenza migranti fosse distribuita a tutti i Paesi europei. “Non ripeteremo gli errori del passato”, aveva dichiarato il ministro tedesco ricevendo anche il ringraziamento di Luigi Di Maio. ma apre che le cose non vadano proprio così, nei fatti. I tedeschi hanno già spedito le lettere ai profughi e ieri c’è stato il primo rimpatrio da ... Leggi su chenews

GrafSchmidt : @VitoGulli @Marko_Morandi 'I tedeschi seguono alla lettera quello che dice Merkel, non come gli italiani ...'. -