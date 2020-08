Mascherina nella crocchetta di pollo del McDonald's, bimba di 6 anni rischia di soffocare (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non è un 'Happy Meal', ma di sicuro la sorpresa è stata grande per Laura Arber, mamma di una bambina di sei anni che ha rischiato di soffocare a causa di una Mascherina trovata dentro una crocchetta ... Leggi su leggo

TizianaFerrario : Anche nel 1918 la mascherina divenne un simbolo di divisione politica negli Usa con i soliti gradassi che non la vo… - fattoquotidiano : Vicesindaco della bergamasca critica Salvini senza mascherina: “Non fa la cosa giusta. Nella pandemia non ne hanno… - fattoquotidiano : Al convegno sul Covid Sgarbi cita Zangrillo: “La mascherina solo in luoghi chiusi”. Ma nella sala quasi nessuno la… - andrea_cattaneo : RT @eleccaruso: Sta sui mezzi, tiene la mascherina bassa, si tocca il naso, si tiene in giro. E sono sempre nella fascia d'età piú a rischi… - eleccaruso : Sta sui mezzi, tiene la mascherina bassa, si tocca il naso, si tiene in giro. E sono sempre nella fascia d'età piú a rischio! Io: boh. -