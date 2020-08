INPS, per misure Covid-19 stimata spesa di 19,6 miliardi (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – La spesa per finanziare le misure necessarie a contrastare la crisi economica innescata dal Covid-19, al 3 agosto, è pari a 19,6 miliardi per un totale di 13,3 milioni di beneficiari. Queste le stime diffuse dall‘INPS. Nel dettaglio – comunica l’istituto – le ore autorizzate di Cig superano i 2,3 miliardi per 3,1 milioni di beneficiari a pagamento diretto e più di 2,7 milioni di beneficiari stimati per pagamento a conguaglio, in totale quindi circa 5,8 milioni. Complessivamente oltre 7,6 milioni di prestazioni Cig sono state pagate dell’INPS mentre 5,3 milioni sono state anticipate dalle aziende. Più di 4 milioni di persone hanno, invece, beneficiato del bonus 600 euro. Le domande di bonus per i ... Leggi su quifinanza

Mov5Stelle : Tra cassa integrazione, bonus per autonomi, estensione del congedo parentale, baby-sitter, estensione 104, reddito… - petergomezblog : Ex Ilva, non solo l’inchiesta di Genova: l’Inps avvia un’ispezione a Taranto sulla gestione della Cassa per Covid d… - CatalfoNunzia : Ad oggi, oltre 209mila famiglie hanno ricevuto il #RedditoDiEmergenza: fino a 800 euro in due mesi per i cittadini… - Pietro13774113 : RT @Mov5Stelle: Tra cassa integrazione, bonus per autonomi, estensione del congedo parentale, baby-sitter, estensione 104, reddito e pensio… - deboramau : RT @Mov5Stelle: Tra cassa integrazione, bonus per autonomi, estensione del congedo parentale, baby-sitter, estensione 104, reddito e pensio… -