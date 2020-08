Tragedia sull’isola di Ischia, muore annegato davanti agli occhi della moglie (Di martedì 4 agosto 2020) Ischia. Tragico pomeriggio sull’isola, turista muore annegato. Ad anticipare la notizia è IlDispari. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 che, oltre alla salma, si stanno occupando anche della moglie e di un’altra signora, entrambe, in stato di choc. Il primo a intervenire sarebbe stato un signore che fitta i pedalò. Vano il suo … L'articolo Tragedia sull’isola di Ischia, muore annegato davanti agli occhi della moglie Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

