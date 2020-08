Migranti, giro di prostituzione nel centro di accoglienza siciliano a Capo d’Orlando. Nove misure cautelari (Di martedì 4 agosto 2020) Anziché essere protette dopo la traversata nel Mediterraneo, alcune giovani Migranti del centro di accoglienza di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, sono state inserite in un giro di prostituzione e spaccio di droga. È quanto emerge dall’operazione dei carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello che stamattina hanno eseguito Nove misure cautelari su richiesta del Gip: 5 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per 4 è stato disposto l’obblighi di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, a gestire l’attività illecita è ... Leggi su ilfattoquotidiano

