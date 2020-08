Esausto dopo 9 anni da profugo, 14enne siriano si suicida: “Sognava di diventare medico” (Di martedì 4 agosto 2020) Esausto dopo 9 anni da profugo, 14enne siriano si suicida. Ali Ghezawi, 14enne siriano, si è suicidato in un centro per famiglie di profughi respinti a Glize, nella regione olandese del Limburgo. A raccontare la sua storia i genitori, secondo cui il figlio non ce la faceva più a vivere senza una casa da quando erano fuggiti dalla loro città distrutta dalla guerra. Un ragazzo di 14 anni che si toglie la vita Esausto dopo nove anni da profugo senza una casa. È il dramma di Ali Ghezawi, un adolescente siriano che sognava di diventare un cardiologo. Il ragazzo si è ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Una storia drammatica ?? - PierAngel2 : RT @fanpage: Una storia drammatica ?? - Ros36292999 : RT @fanpage: Una storia drammatica ?? - Mariodarkmatter : RT @DieWeisseRose43: Questo non è un twit buonista,è solo per far capire che i profughi esistono,e voi sovranisti non siete nessuno per giu… - legenrehumain : RT @DieWeisseRose43: Questo non è un twit buonista,è solo per far capire che i profughi esistono,e voi sovranisti non siete nessuno per giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Esausto dopo Esausto dopo 9 anni da profugo, 14enne siriano si suicida: “Sognava di diventare medico” Fanpage.it Esausto dopo 9 anni da profugo, 14enne siriano si suicida: “Sognava di diventare medico”

Un ragazzo di 14 anni che si toglie la vita esausto dopo nove anni da profugo senza una casa. È il dramma di Ali Ghezawi, un adolescente siriano che sognava di diventare un cardiologo. Il ragazzo si è ...

Cagnolino finisce sui binari del treno, poi spaventato scappa nel fiume: salvato dai vigili del fuoco

I pompieri sono riusciti a salvare la bestiola, che, dopo un volo di circa 15 metri e dopo aver lottato con la corrente, era esausto ma in buona salute LATISANA. Nella tarda serata di domenica 2 agost ...

Un ragazzo di 14 anni che si toglie la vita esausto dopo nove anni da profugo senza una casa. È il dramma di Ali Ghezawi, un adolescente siriano che sognava di diventare un cardiologo. Il ragazzo si è ...I pompieri sono riusciti a salvare la bestiola, che, dopo un volo di circa 15 metri e dopo aver lottato con la corrente, era esausto ma in buona salute LATISANA. Nella tarda serata di domenica 2 agost ...