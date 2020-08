Lazio, amarezza Luis Alberto: “Stagione molto lunga, solo il Covid ci ha fermato” (Di martedì 4 agosto 2020) Luis Alberto analizza la stagione di Serie A appena conclusa.Nella giornata di ieri si è ufficialmente conclusa il campionato 2019/2020, che ha visto ancora una volta trionfare la Juventus. Conquistare il nono scudetto consecutivo non è stato per niente semplice per i bianconeri, che quest'anno ha dovuto sconfiggere la concorrenza dell'Inter, della Lazio e dell'Atalanta.In particolar modo i biancocelesti hanno dato per tanto tempo filo da torcere alla Juventus, riuscendo a batterla per ben due volte sia in campionato sia in occasione della finale della Supercoppa europea. Una Lazio in uno straordinario stato di forma che però non è riuscita a ritrovare continuità dopo la ripresa del campionato successiva alla fase di lock-down per ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Lazio, amarezza #LuisAlberto: “Stagione molto lunga, solo il Covid ci ha fermato” - Mediagol : #Lazio, amarezza Luis Alberto: 'Stagione molto lunga, solo il Covid ci ha fermato' - IoNascoQui : Lazio Social – La gioia per la Champions, l’amarezza per la sconfitta - Dangone_ : @ohsoalexx Capisco la tua amarezza, è la mia stessa sensazione di quando vedo Er Faina con la maglia della Lazio ????? - 100Lazio : Se torniamo indietro a quel Lazio-Bologna un po’ di amarezza c’è...Tra i tanti disastri fatti dal covid c’è quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio amarezza Lazio, amarezza Luis Alberto: “Stagione molto lunga, solo il Covid ci ha fermato” Mediagol.it Chiazze marroni e rifiuti in mare: i salernitani rinunciano ai tuffi

Chiazze marroni, schiuma e rifiuti di vario genere galleggiavano, tristemente, sulle acque del litorale salernitano. Grande amarezza da parte dei bagnanti che, desiderosi di concedersi un tuffo in mar ...

Lazio, Simone Inzaghi: “Spiace perché non volevamo finire quarti, ma resterà il grande percorso da noi fatto”

Ieri sera la Lazio è uscita sconfitta dallo stadio San Paolo di Napoli contro i partenopei per 3-1, fallendo così il sorpasso sull’Atalanta che ha perso in casa 2-0 contro l’Inter. Dunque quarto posto ...

Chiazze marroni, schiuma e rifiuti di vario genere galleggiavano, tristemente, sulle acque del litorale salernitano. Grande amarezza da parte dei bagnanti che, desiderosi di concedersi un tuffo in mar ...Ieri sera la Lazio è uscita sconfitta dallo stadio San Paolo di Napoli contro i partenopei per 3-1, fallendo così il sorpasso sull’Atalanta che ha perso in casa 2-0 contro l’Inter. Dunque quarto posto ...