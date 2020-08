“In tre mesi 160mila morti in più in Europa”. Ecco i dati Eurostat sugli effetti del Covid. Spagna, Italia e Belgio i Paesi più colpiti (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo Paese a raggiungere il picco è stato l’Italia a fine marzo. Poi è toccato alla Spagna, al Belgio, ai Paesi Bassi. E a ruota a tutti gli altri. Nel giro di tre mesi, il coronavirus si è abbattuto sull’Europa causando 160mila morti in più rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni (media 2016-2019). Lo rivelano i dati Eurostat sul tasso di mortalità in 24 Paesi europei, considerato fondamentale per valutare gli effetti diretti e indiretti della pandemia sulla popolazione. L’Italia ha cominciato a registrare un numero di decessi significativamente maggiore rispetto agli scorsi anni già all’inizio di marzo 2020. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a Carlo_bis) Che paese è un paese dove in tre giorni:… - mariocalabresi : Quella domenica mattina a fare la spesa andò Tonino. Tornò a casa con tre quotidiani: doveva essere successo qualco… - fattoquotidiano : PIANETA LOMBARDIA Un vorticoso e opaco giro finanziario porta il Carroccio a capo dei tre enti che d’ora in poi dov… - pippomec : @Gnafaccio2 @Nicsilvano @NuNuZ_00 @Shiva1183 Esatto...io li detesto! E finisce che non li senti. Li odio quando nei… - MediasetTgcom24 : Eurostat: effetto Covid, in Europa in tre mesi 160mila morti in più #eurostat -

Ultime Notizie dalla rete : “In tre Rosato a Di Maio: “La legge elettorale non è una priorità. Prima l’economia” La Stampa