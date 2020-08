Credeva di esserne uscito ma ci è ricascato: lo scrittore Gerardo Ventrella ricoverato per overdose, il figlio non ce l’ha fatta (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo scrittore Gerardo Ventrella è stato ricoverato in seguito ad un overdose di cocaina e cannabis unite ad alcool. Il figlio Samuele non ce l’ha fatta ed è deceduto a soli 25 anni. Poteva essere una bella vacanza quella che si apprestava a vivere Gerardo Ventrella, 53enne torinese, insieme al figlio Samuele di 25 anni … L'articolo Credeva di esserne uscito ma ci è ricascato: lo scrittore Gerardo Ventrella ricoverato per overdose, il figlio non ce l’ha fatta proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

