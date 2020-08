San Giorgio del Sannio, colpo in attacco: arriva la firma di Umberto Varricchio (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – La campagna di rafforzamento dell’Asd San Giorgio del Sannio 1965 prosegue nonostante il caldo torrido degli ultimi giorni e lo fa con un acquisto che può essere definito un “crack” per la categoria: Umberto Varricchio vestirà i colori della squadra del suo paese. Attaccante che non ha bisogno di presentazioni, Varricchio ha disputato le ultime stagioni con le casacche di Ponte ’98 e Forza e Coraggio, in Promozione, e con quella del Real San Nicola Manfredi nel torneo di Seconda Categoria. L’arrivo di Varricchio avrà una valenza doppia in casa San Giorgio del Sannio. La società del presidente ... Leggi su anteprima24

GiovanniToti : Il nuovo Ponte Genova San Giorgio visto dal drone. Lasciamo parlare le immagini ?????????????? - GiovanniToti : Manca davvero poco... ancora gli ultimi dettagli e il 3 agosto potremo finalmente consegnare ai genovesi il loro Po… - GiovanniToti : Il 5 agosto il nuovo Ponte #Genova San Giorgio sarà già percorribile. Avevamo promesso di restituirlo alla città ne… - TV7Benevento : Prosegue la campagna di rafforzamento dell'Asd San Giorgio del Sannio 1965... - IAMCALCIOBENEVE : San Giorgio del Sannio. Firma una punta 'top' che avrà doppio ruolo -