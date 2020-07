Detrazioni fiscali 2020 e obbligo tracciabilità: novità dall’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 30 luglio 2020) L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 230 del 29 luglio 2020 riguardante la tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento. La legge di Bilancio 2020, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale. Si può beneficiare delle Detrazioni Irpef anche se il pagamento è effettuato tramite App (come Paypall o Satispay), a patto che garantiscano la ... Leggi su quifinanza

