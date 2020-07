Unicredit si allinea a raccomandazione BCE su pagamento dividendi 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Unicredit annuncia l’adeguamento alla raccomandazione della BCE, che ha sollecitato le banche a non pagare dividendi e non efettuare buyback per tutto il 2020. La banca conferma dunque che non pagherà cedole e non effettuerà riacquisti di azioni proprie nel 2020. Tale iniziativa non impatta però i pagamenti di cedole su strumenti obbligazionari AT1 e CASHES. Qualora la BCE decidesse di non estendere la raccomandazione per il 2021 e oltre, Unicredit ripristinerà nel 2021 la politica di distribuzione del capitale prevista da piano Team 23, per l’esercizio finanziario 2020 e negli anni successivi. Ciò significa che Unicredit distribuirà, come annunciato, il 50% ... Leggi su quifinanza

