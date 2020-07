Cagliari-Juventus, Zenga: “Non abbiamo mai mollato. Futuro? Io vado a casa tranquillo” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Questa è una squadra che non ha mai mollato, è sempre stata in partita. Forse a volte non siamo stati brillanti ma stasera ha dato dimostrazione che questo è un grande gruppo”. Lo ha detto Walter Zenga a margine della vittoria del suo Cagliari per 2-0 contro la Juventus. “Come risultato questa è la miglior partita perché c’era di fronte la Juventus campione d’Italia e battere la Juve è sempre una grande gioia per tutti: per i ragazzi, per la squadra, per la città e per la regione. abbiamo giocato anche altre partite con lo stesso piglio – ha aggiunto Zenga ai microfoni di Dazn -. Questa è una squadra che se lavora con intensità ogni settimana può togliersi grandi ... Leggi su sportface

