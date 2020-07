Anzio, lo investe e poi scappa: denunciato cittadino nord africano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questa mattina in via Nettunense, all’altezza di Lavinio, un cittadino indiano è stato investito da un auto che si è poi data alla fuga. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale del commissariato di Anzio che grazie ad un frammento di targa è riuscita a risalire al proprietario dell’auto. Quest’ultimo è un cittadino nord africano in evidente stato di ebbrezza, accusato dall’autorità giudiziaria di investimento ed omissione di soccorso. Il cittadino investito è invece ricoverato all’ospedale di Anzio con una prognosi di 15 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

