Muore suicida l'artista Saul Fletcher: aveva ucciso la moglie ed era fuggito con la Porsche (Di martedì 28 luglio 2020) L’artista inglese Saul Fletcher, noto per le sue opere fotografiche con immagini lunatiche di oggetti quotidiani, è stato trovato morto in circostanze drammatiche la scorsa settimana a Berlino. aveva 53 anni. Lo riferisce l’edizione online di ArtNews. Secondo la polizia tedesca, il fotografo sarebbe stato protagonista di un omicidio-suicidio.Mercoledì notte Fletcher chiamò la figlia per confessare di aver ucciso sua madre. Poco dopo la polizia trovò la compagna del fotografo morta a causa di ferite da taglio. Nel frattempo Fletcher era fuggito con la sua Porsche 911 ed è stato trovato morto circa quattro ore dopo, all’alba del giovedì 23 luglio, mattina, nel capanno da giardino ... Leggi su huffingtonpost

