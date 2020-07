Covid, Bocelli insiste: “Assembramenti a Napoli senza conseguenze” (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli sommerso di critiche dopo le sue parole ieri a Roma sul Covid. Da Milano il cantante cerca di correggere il tiro: “Sono stato frainteso”. Ieri pomeriggio al Senato a Roma Andrea Bocelli si è reso protagonista di un’uscita piuttosto infelice sull’emergenza Covid. Il cantante toscano aveva ammesso di essersi sentito “umiliato e offeso, privato della propria libertà” durante il periodo del lockdown imposto dal Governo, sostenendo come abbia violato più volte la quarantena in maniera intenzionale. Un’uscita infelice, che ha portato alla replica anche di altri personaggi dello spettacolo, Fedez e Selvaggia Lucarelli su tutti. Da Milano, in serata, Bocelli ha tentato di correggere il tiro, ammettendo di esser stato frainteso. ... Leggi su bloglive

