Salvini: «Colpiscono la Lombardia ma vogliono solo attaccare me» (Di sabato 25 luglio 2020) Il leader parla di «metodo Palamara»: è malagiustizia, hanno indagato Attilio per un regalo

«Qui c’è un problema grosso come una casa e i giornalisti continuano a non affrontare il tema: il sistema Palamara continua a essere praticato come se nulla fosse accaduto». Matteo Salvini è arrabbiat ...

Il governo approva un nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi: ma Salvini e Meloni frenano

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi di euro: è il terzo richiesto dall'inizio dell'emergenza dopo quello da 20 miliardi del Cura Ita ...

