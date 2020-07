Un Posto al Sole: Alberto Rossi, alias Michele, scopre un furto d’identità (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Posto al Sole, news. Alberto Rossi, Michele nella soap, scopre e segnala sui suoi social un furto d’identità. Arrivano le ultime news riguardo i protagonisti principali di Un Posto al Sole. La notizia di oggi non è delle più felici: Alberto Rossi, Michele Saviani nella soap, ha scoperto di essere oggetto di un furto … Leggi su 2anews

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - RFJBX0dBRFU : Powderfinger - Waiting For The Sun - JP01off : RT @solosumisura: Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'Europa… - Rosyfree74 : RT @solosumisura: Paragone lancia il partito monoargomento. Scuola? Usciremo dall'UE Giustizia? Batteremo moneta Sanità? Lasceremo l'Europa… - Gianni_Florence : @SignorErnesto Sta cercando anche lui un posto al sole, dopo i precedenti della Di Donato e Rinaldi ????? -