A luglio la Campania è prima, tra le regioni del Sud, per crescita dei contagi (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul CorSera i dati della fondazione indipendente Gimbe sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Ne emerge che nelle ultime settimane la nostra regione non solo è – tra quelle meridionali – quella in cui sono stati fatti meno tamponi, ma anche quella in cui i contagi sono cresciuti maggiormente. Per quanto riguarda i tamponi, “nelle ultime due settimane «la regione Campania si assesta in ultima posizione per numero di tamponi diagnostici ogni 100.000 abitanti». La media nazionale è infatti di 570 tamponi effettuati per ogni 100.000 abitanti mentre nella terra amministrata da De Luca ne sono stati prelevati e comunicati soltanto 217». Non solo. Nella settimana tra il 15 e il 21 luglio ci sono stati 60 nuovi contagiati con un incremento di 28 casi rispetto alla ... Leggi su ilnapolista

napolista : A luglio la Campania è prima, tra le regioni del Sud, per crescita dei contagi Sul CorSera i dati della fondazione… - ObiettivoN : Bilancio coronavirus al 23 luglio: 16 nuovi positivi in Campania - - infoitinterno : Regione Campania, Covid-19: il bollettino di oggi 23 luglio - infoitinterno : Covid 19 in Campania, bollettino del 22 luglio: 16 positivi - infoitinterno : Coronavirus: 16 nuovi casi in Campania. Il bollettino di giovedì 23 luglio dell'Unità di Crisi | -