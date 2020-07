Meteo ROMA: apice del CALDO, ma anticiclone non mollerà la presa (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Meteo su ROMA sarà caratterizzato da sole e clima CALDO, poi farà ingresso aria un po' più fresca che porterà lieve sollievo nel weekend. Si protrarrà la fase di bel tempo, poi il CALDO tornerà ad intensificarsi la prossima settimana. Giovedì 23: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Venerdì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 40 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 23 luglio: sole e caldo, poi torna la pioggia - SADGASMV : sono qui per rassicurarvi dicendovi è normalissimo che google sballi la posizone (per esempio il meteo dice che in… - tincho_ps88 : RT @Roma: Mattina cielo sereno, pomeriggio cielo sereno con innocue velature, sera cielo poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni m… - Roma : Mattina cielo sereno, pomeriggio cielo sereno con innocue velature, sera cielo poco o parzialmente nuvoloso per str… -