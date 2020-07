Cessione Koulibaly, Ramadani media tra Napoli e City (che non ha digerito lo sgarbo Jorginho) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Manchester City si è fatto avanti per Koulibaly. La Gazzetta dello Sport scrive che il club di Guardiola ha offerto 65 milioni di euro e che a mediare con il Napoli è il procuratore del senegalese, Fali Ramadani. “Per Ramadani la difficoltà sta nel fatto che il City, e in particolare il diesse Txiki Begiristan, non hanno digerito lo sgarbo di due anni fa, quando l’affare Jorginho era definito, ma all’ultimo secondo il blitz del Chelsea (allenato da Maurizio Sarri) dirottò l’italo-brasiliano a Londra. Sulla base di quella esperienza il City non vuol rischiare di essere “usato” per un’asta su Koulibaly. E dunque ... Leggi su ilnapolista

