Ventilatori: come scegliere quello migliore (Di martedì 21 luglio 2020) Con l’arrivo del caldo si sente sempre di più la necessità di una soluzione, anche economica, per poter vivere la propria quotidianità domestica senza soffrire per via dell’afa e delle alte temperature. La soluzione più efficace a cui si pensa subito, sono i condizionatori, che però hanno lo svantaggio di alti consumi energetici e un ingombro considerevole dell’unità esterna. Per questo, i Ventilatori, sono la scelta ideale, a basso impatto ambientale, con consumi elettrici ridotti e adatti ad ogni tipo di esigenza. Tipologie di Ventilatori: scegliere quello più adatto Se ci si trova davanti al primo acquisto di un ventilatore bisogna considerare tre fattori fondamentali: il luogo d’installazione e le preferenze per determinarne il tipo, ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Ventilatori come Ventilatori e refrigeratori a evaporazione, come e quali scegliere Fastweb.it Da Amag tre ventilatori polmonari in dono all’ospedale di Alessandria

ALESSANDRIA – Il Gruppo Amag ha consegnato tre ventilatori polmonari da trasporto all’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Lo ha annunciato il presidente della multiutility, Paolo Arrobbio, ...

Il fotoplasma: sicurezza e innovazione

A seguito della pubblicazione dello studio scientifico che rileva la possibilità della diffusione aerea dei Covid-19, il mondo scientifico è oggi unanime nell’indicare la qualità dell’aria come elemen ...

