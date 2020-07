Coronavirus, focolaio sospetto alla Brt: tamponi ai dipendenti (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, focolaio sospetto alla Brt: tamponi ai dipendenti. Il timore si diffonde tra i lavoratori dell’azienda, nella sede di Rovereto, in Trentino. Questo a seguito della positività al virus riscontrata su tre di loro. Nella sede di Bartolini di Rovereto, in Trentino, tra oggi e domani saranno eseguiti circa 200 tamponi sui dipendenti. Questo dal … L'articolo Coronavirus, focolaio sospetto alla Brt: tamponi ai dipendenti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : #coronavirus Si allarga il focolaio, sono in mille in quarantena - MediasetTgcom24 : Coronavirus, si teme focolaio a Rovereto: 200 tamponi alla Brt - Corriere : Covid, 3 lavoratori della Bartolini di Rovereto positivi. Si teme un nuovo focolaio - Notiziedi_it : Coronavirus, sospetto focolaio alla Brt in Trentino: 200 tamponi ai dipendenti - esisley : RT @ManuPalo67: Coronavirus, 3 lavoratori della Brt Bartolini positivi. Si teme focolaio nell’azienda trentina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus, Galli: «Occhio a focolai e super-diffusori». E consiglia test anche agli studenti Il Messaggero Covid Riccione, positiva modenese in vacanza: 40 amici della discoteca in quarantena

Una ragazza di 17 anni residente a Modena è risultata positiva al coronavirus dopo il tampone eseguito al Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. La giovane era arrivata a Riccione all’inizio ...

Coronavirus, focolaio sospetto alla Brt: tamponi ai dipendenti

. Il timore si diffonde tra i lavoratori dell’azienda, nella sede di Rovereto, in Trentino. Questo a seguito della positività al virus riscontrata su tre di loro. Nella sede di Bartolini di Rovereto, ...

Una ragazza di 17 anni residente a Modena è risultata positiva al coronavirus dopo il tampone eseguito al Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. La giovane era arrivata a Riccione all’inizio .... Il timore si diffonde tra i lavoratori dell’azienda, nella sede di Rovereto, in Trentino. Questo a seguito della positività al virus riscontrata su tre di loro. Nella sede di Bartolini di Rovereto, ...