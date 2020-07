Presidente Lille: “Osimhen al Napoli? Ci sono negoziati in corso” (Di sabato 18 luglio 2020) A margine di una conferenza stampa prima dell’amichevole tra Lille e Mouscron, il Presidente del club francese, Gerard Lopez, ha risposto a chi gli chiedeva a che punto fosse la trattativa per Osimhen al w. L’affare sembra completamente arenato dopo il cambio di agenti da parte dell’attaccante nigeriano. La risposta del Presidente Lopez è stata piuttosto evasiva. Ha parlato di negoziati in corso. Ma ha anche aggiunto che preferisce non commentare ulteriormente la situazione. “Ci sono negoziati in corso, ma non posso dire di più. Preferisco non commentare”. L'articolo Presidente Lille: “Osimhen al Napoli? Ci sono negoziati in corso” ... Leggi su ilnapolista

cn1926it : #Lille, il presidente sul caso #Osimhen: “Ci sono diverse trattative in corso” - napolista : Presidente Lille: “Osimhen al Napoli? Ci sono negoziati in corso” Gerard Lopez ha parlato a margine dell’amichevole… - ilnapolionline : Lopez, presidente LILLE: 'Osimhen? Ci sono delle trattative in corso' - - Spazio_Napoli : - MondoNapoli : Lille, il presidente Lopez su Osimhen: 'Ci sono delle trattative in corso' - -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Lille Presidente Lille: “Osimhen? Ci sono delle trattative in corso ma preferisco non commentare” 100x100 Napoli Lille, presidente Lopez: “Osimhen? Ci sono negoziati in corso, non posso dire altro”

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, si è lasciato scappare qualche parola sulla situazione inerente Victor Osimhen, attaccante accostato al Napoli il cui futuro in azzurro resta ancora un mistero.

"Osimhen dove giocherà?", la risposta del Presidente del Lille: "Sappiamo tutti che..."

Gerard Lopez, patron del Lille, ha risposto alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto novità sul futuro di Osimhen. Gerard Lopez, presidente del Lille, a margine della conferenza stampa dell'ami ...

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, si è lasciato scappare qualche parola sulla situazione inerente Victor Osimhen, attaccante accostato al Napoli il cui futuro in azzurro resta ancora un mistero.Gerard Lopez, patron del Lille, ha risposto alle domande dei cronisti che gli hanno chiesto novità sul futuro di Osimhen. Gerard Lopez, presidente del Lille, a margine della conferenza stampa dell'ami ...