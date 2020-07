E’ morto John Lewis, ultimo pioniere per i diritti civili degli afroamericani (Di sabato 18 luglio 2020) Era l’ultimo leader in vita del movimento dei diritti civili degli afroamericani, aveva 80 anni. Esponente di lungo corso della Camera, vicino a Martin Luther King. E’ morto nella notte di venerdì 16 luglio a causa di un cancro al pancreas in stato avanzato, John Lewis, 80enne, protagonista assoluto della storia americana nonché leader indiscusso … L'articolo E’ morto John Lewis, ultimo pioniere per i diritti civili degli afroamericani proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Usa: morto John Lewis, pioniere dei diritti civili degli afroamericani - LaStampa : Morto John Lewis, marciò con Martin Luther King per i diritti civili - repubblica : Stati Uniti, morto John Lewis: icona diritti civili, marciò con Luther King [aggiornamento delle 09:29] - AntonioParisi00 : RT @RaiNews: Lewis era noto soprattutto per aver guidato 600 manifestanti nella marcia della Bloody Sunday del 1965 in Alabama quando fu bu… - ANNAQuercia : Morto a 80 anni John Lewis, icona dei diritti civili negli Usa -