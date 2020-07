Juventus U23, ufficiale: terminato il rapporto con il tecnico Fabio Pecchia. Il comunicato (Di venerdì 17 luglio 2020) Fabio Pecchia non è più il tecnico della Juventus U23.Il club bianconero ha salutato ufficialmente, il tecnico che ha guidato nel campionato di Serie C la seconda squadra. L'avventura di Fabio Pecchia si è consulta con l'uscita dai play-off a seguito della sfida contro la Carrarese e la vittoria della Coppa Italia di categoria nel palmares. Ormai da giorni la notizia del mancato rinnovo era nell'aria, tanto che è stato anche già designato l'erede sulla panchina. Si tratta dell'ex centrocampista Andrea Pirlo. Di seguito la nota ufficiale."Al termine di una stagione lunga, sicuramente particolare e decisamente positiva, Fabio Pecchia ... Leggi su mediagol

JuventusFCYouth : #Under23 | Le parole di capitan #Alcibiade verso #JuvePadova ?? Intervista integrale su - BombeDiVlad : ???? #UFFICIALE - #Pecchia saluta la #JuventusU23 ???? Al suo posto arriverà #AndreaPirlo #LBDV #LeBombeDiVlad - junews24com : Pirlo futuro allenatore della Juventus U23: unico nome per la panchina - - ILOVEPACALCIO : E' in lizza per diventare il nuovo allenatore del #Palermo. Adesso ha lasciato il suo club! ?? - dede_soccerboy : RT @khaledalnouss1: Official: Fabio Pecchia is no longer the Juventus U23 manager. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus U23 Pagelle Carrarese-Juventus U23: magia Vrioni, primo sigillo di Marques VOTI Juventus News 24 Bari-Carrarese dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I playoff di Serie C entrano nella fase calda. Anzi, caldissima. Bari-Carrarese è una delle due semifinali che porteranno dritte verso la finale. Solo una tra la formazione pugliese e quella toscana, ...

Carrarese, a Bari appuntamento con la storia Baldini: siamo molto affamati e ambiziosi

Verso la conferma dell’11 iniziale visto con la Juve U23. La gara su Raisport, in caso di parità al 90’ supplementari e rigori CARRARA. «Le semifinali si giocano, le finali si vincono». Basta questa b ...

I playoff di Serie C entrano nella fase calda. Anzi, caldissima. Bari-Carrarese è una delle due semifinali che porteranno dritte verso la finale. Solo una tra la formazione pugliese e quella toscana, ...Verso la conferma dell’11 iniziale visto con la Juve U23. La gara su Raisport, in caso di parità al 90’ supplementari e rigori CARRARA. «Le semifinali si giocano, le finali si vincono». Basta questa b ...