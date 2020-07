Whirlpool, l’Italia che resiste passa per Napoli: proclamato lo sciopero (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Italia che resiste non può che partire dal Sud e dalla lotta dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est, oggi divenuti il simbolo della crisi occupazionale del Mezzogiorno. Questo venerdì, 17 luglio, la voce degli operai dello stabilimento di Ponticelli sarà infatti il grido dell’intero Paese che chiede a gran voce la tutela e la sicurezza sul lavoro. Otto ore di protesta in tutta Italia. Appuntamento alle ore 9.30 per la mobilitazione indetta dai sindacati, quando i lavoratori di ogni stabilimento del gruppo andranno in presidio sotto le prefetture di appartenenza. La cornice della protesta partenopea sarà piazza del Plebiscito. “No alla reindustrializzazione” hanno gridato solo ieri, per l’ennesima ... Leggi su anteprima24

