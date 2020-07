L’arrivo di Rio de La Casa di Carta in Sardegna, Miguel Herran accolto dai cori di Bella Ciao (video) (Di giovedì 16 luglio 2020) Come tante altre star internazionali anche l'interprete di Rio de La Casa di Carta, il 24enne Miguel Herran, ha scelto la Costa Smeralda per trascorrere parte delle sue vacanze, prima di tornare sul set della serie. E il suo arrivo sulle coste sarde non è passato inosservato: il giovane interprete del personaggio di Rio si è ritrovato di fronte un comitato d'accoglienza, composto da alcuni bagnanti, che lo hanno riconosciuto e omaggiato intonando Bella Ciao. L'inno partigiano è una delle canzoni portanti della colonna sonora della serie: Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta, l'ha inserita nella trama per il suo valore simbolico di canto di ribellione contro l'oppressore, facendola diventare la canzone che galvanizza i ... Leggi su optimagazine

LindelOakGdr : @Nakamuraoakgdr «Piacere, Rio. Certamente! Vuoi che ti accompagni?» Era piacevolmente colpito dall'idea di qualcun… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo Rio Le celebrities scelgono l'Italia, da Rio de La casa di carta alla Hunziker - ViaggiArt Agenzia ANSA