Abusi su una ragazza fuori dalla discoteca Il Dna lo incastra, arrestato un giovane (Di mercoledì 15 luglio 2020) La violenza è stata consumata nel mese dello scorso ottobre e le manette sono scattate nei giorni scorsi. Leggi su ecodibergamo

Avvenire_Nei : Oltre 100 vescovi di tutto il mondo hanno firmato una Dichiarazione per chiedere agli Stati di fermare con urgenza… - paolorm2012 : RT @73696E: @Peonia249 @szampa56 @paolorm2012 Signora, c'è una bella differenza da un piccolo sacrificio di limitare i movimenti per un pai… - genovese53 : RT @immaginaweb: Patrick è solo una delle centinaia di persone intrappolate in un sistema crudele e illegale. E la situazione nelle carceri… - 73696E : @Peonia249 @szampa56 @paolorm2012 Signora, c'è una bella differenza da un piccolo sacrificio di limitare i moviment… - MazzaliVanna : RT @immaginaweb: Patrick è solo una delle centinaia di persone intrappolate in un sistema crudele e illegale. E la situazione nelle carceri… -