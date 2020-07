Tennis, nessun torneo Atp in Svizzera nel 2020: annullati gli Swiss Indoors di Basilea (Di martedì 14 luglio 2020) Gli organizzatori degli Swiss Indoors di Basilea hanno ufficialmente comunicato l’annullamento del prestigioso evento, perlomeno per quanto concerne il 2020. nessun torneo sarà difatti disputato in Svizzera durante l’annata corrente, a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Coronavirus, anche per quanto concerne un punto di vista puramente economico. L’impossibilità di garantire organizzazioni consone all’importanza degli eventi, ha fatto sì che essi siano stati tutti rinviati all’anno successivo, dunque il 2021. Leggi su sportface

Nessun torneo sarà difatti disputato in Svizzera durante l’annata corrente, a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Coronavirus, anche per quanto concerne un punto di vista puramente economico.

US “Closed”: uno Slam senza stampa

La notizia era nell’aria, ma quando è arrivata la conferma ufficiale da parte della USTA durante la conferenza stampa di presentazione via Zoom, è stato comunque un colpo per tutto il contingente medi ...

