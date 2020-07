Autostrade, il Consiglio dei ministri discute la revoca. Cancelleri: ‘Oggi decisione politica’. I Benetton: ‘Capiamo Conte, ma soluzione equa’ (Di martedì 14 luglio 2020) Il giorno della discussione è arrivato. Almeno quello, visto che la scelta vera e propria potrebbe tardare ancora un po’. Dopo quasi due anni il dossier Autostrade approda in Consiglio dei ministri al termine di una settimana di annunci e frenate in cui le forze di maggioranza si sono confrontate sulla strada da prendere nella diatriba sulla concessione di oltre 3mila chilometri di rete aperta dal crollo del ponte Morandi, che provocò 43 morti. “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro i familiari delle vittime”, ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, lasciando intendere che la soluzione più gradita è l’uscita definitiva dalla società dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

