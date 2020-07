"Scendiamo sotto il 51%, ma non usciamo". Atlantia resiste su Autostrade (Di lunedì 13 luglio 2020) “Con il nuovo sistema di tariffe definito dall’Autorità dei Trasporti vengono remunerati gli investimenti realizzati, i pedaggi non saliranno più in rapporto all’inflazione. Su 14,5 miliardi investimenti abbiamo accettato un tasso di rendimento del capitale del 7,09% pre-tasse anche su opere complesse come la Gronda di Genova e il nodo di Bologna”. A evidenziarlo è l’ad di Atlantia, Carlo Bertazzo, che in un’intervista a “La Repubblica” realizzata insieme all’ad di Aspi, Roberto Tomasi, affronta la posizione della holding rispetto alla possibilità di Atlantia di scendere nel capitale di Aspi.“Già dal 6 febbraio scorso -afferma Bertazzo- abbiamo aperto alla possibilità di diluirci a favore di soci terzi, sotto il 51% ma a condizioni di ... Leggi su huffingtonpost

Recovery Fund - Conte : “Fatto un altro passo avanti. Linea rossa? Non scendiamo al di sotto della proposta della Commissione europea” “L’Unione europea ha fatto un altro passo avanti. Siamo tutti consapevoli della posta in gioco. Ho trovato un clima convergente, dobbiamo raggiungere un accordo a luglio”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime ...

“Già dal 6 febbraio scorso -afferma Bertazzo- abbiamo aperto alla possibilità di diluirci a favore di soci terzi, sotto il 51% ma a condizioni di mercato e nel rispetto dei soci di minoranza Allianz e ...

AGI - "No, Atlantia non ha intenzione di uscire da Aspi, ha riconosciuto gli errori e ora vuole avere l'orgoglio e la pazienza di rimediare, anche con altri soci. Ci impegniamo a stanziare 3,4 miliard ...

