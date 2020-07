Ferrara, bambino di 4 anni morto annegato in piscina: aperta indagine (Di lunedì 13 luglio 2020) Ferrara: una giornata in agriturismo si trasforma in tragedia dopo che un bambino di 4 anni è annegato nella piscina della struttura. Inutili i soccorsi. Ferrara: morto bambino di 4 anni, annegato in piscina. Il bambino si trovava, insieme a sua madre, in un agriturismo di Bosco Mesola, quando è annegato all’interno della piscina della … L'articolo Ferrara, bambino di 4 anni morto annegato in piscina: aperta indagine proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Ferrara, bambino di 4 anni muore annegato nella piscina di un agriturismo - fattoquotidiano : Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola - RassegnaZampa : #Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola - MatteoMarchini5 : Ferrara, un bambino di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo a Bosco Mesola -