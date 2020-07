Calenda attacca la ministra Azzolina: “Mai saltato file come lei” (Di domenica 12 luglio 2020) La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina è stata attaccata da Carlo Calenda, leader del movimento politico “Azione”. Secondo Calenda infatti Azzolina avrebbe saltato la fila durante un imbarco aereo, scatenando la reazione del membro della minoranza su Twitter: “Sono stato al Governo 5 anni, non sono mai salito su un aereo prima dell’imbarco saltando le file come ho visto fare stasera alla ministra Azzolina.” Il tweet di Calenda Sono stato al Governo 5 anni. Mai, dicasi mai, sono salito su un aereo prima dell’inizio dell’imbarco saltando file e check in come ho visto fare stasera alla ... Leggi su sportface

fattoquotidiano : Calenda su La7: “Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega come Zaia”. E attac… - MaxfromGenoa : @elerub11 @CarloCalenda @Azione_it @Corriere Non mi riferivo in particolare a Renzi. Apprezzo molto l’ottimo Calend… - alexa5313 : RT @DavideSilvestr6: Da notare: il solito corrieri o di #cairo attacca #Renzi. E lo fa utilizzando il borioso #calenda - GianniTasca1 : RT @DavideSilvestr6: Da notare: il solito corrieri o di #cairo attacca #Renzi. E lo fa utilizzando il borioso #calenda - Paroledipaola : RT @DavideSilvestr6: Da notare: il solito corrieri o di #cairo attacca #Renzi. E lo fa utilizzando il borioso #calenda -