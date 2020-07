"Poco cibo e cattivo, sto male". Cesare Battisti in carcere, il ricorso in tribunale (Di sabato 11 luglio 2020) L'ex terrrorista rosso Cesare Battisti ha fatto ricorso al tribunale di sorveglianza di Cagliari per chiedere nuove analisi mediche. Detenuto nel carcere oristanese di Massama, Battisti sostiene che il suo stato di salute sarebbe peggiorato a causa del cibo fornito nell'istituto di pena. Il suo avvocato Gianfranco Sollai ha presentato un reclamo segnalando la scarsità e la bassa qualità del cibo somministrato ("non solo al mio assistito, Battisti non è il figlio della gallina bianca", dice il legale all'agenzia Adnkronos). Ieri l'ergastolano è stato sentito per oltre mezz'ora dai giudici del tribunale di sorveglianza, che ora valuteranno la richiesta di controlli ... Leggi su liberoquotidiano

