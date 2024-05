Salone dei record con aggressione Massini insultato e strattonato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) È stato undel libro da. Il bilancio finale è di 222mila visitatori, settemila in più dell’edizione 2023 che già era stata. È stato anche unche registra un boom di vendite per gli editori, pieno di giovani che hanno assistito agli incontri, come quelli con Zerocalcare e Fedez, e hanno comprato tanti libri. è stato anche unchiuso da un incidente, con Stefanoda uno spettatore durante la presentazione sel suo libro Mein Kampf: "Era un uomo di circa 70 anni – ha detto il drammaturgo – che al mio arrivo mi fissava e mi seguiva come se volesse dirmi qualcosa. Si è seduto in prima fila. Durante l’incontro ha cominciato a inveire a bassa voce verso di me. Mi diceva: “Comunista, tu vai da ...