Il Maggio guarda avanti Notti d’estate alla cavea Dal Barbiere di Siviglia ai classici di Shakespeare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 14 maggio 2024) di Olga Mugnaini FIRENZE Unche cresce, conquista il calendario e si espande nello spazio. Quest’estate sarà un po’ la prova generale per l’anno prossimo, quando prenderà forma la vera programmazione targata Carlo Fuortes. Intanto ieri il nuovo sovrintendente ha presentato gli appuntamenti di luglio pensati per la, uno degli spazi più particolari e meno utilizzati del Teatro alle Cascine, dove si possono accogliere fino a 1.800 persone. E per sperimentarne le potenzialità si metterà in scena un’opera lirica, il “di“, diretto dal giovane maestro Riccardo Bisatti con l’ormai “tradizionale” regia di Damiano Michieletto, qui ripresa da Andrea Bernard. E poi un concerto sinfonico diretto da Hankyeol Yoon. L’appuntamento con Gioachino Rossini sarà il 18, 20, 22 e 24 luglio, mentre il ...