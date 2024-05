Prostituzione minorile - la denuncia di una mamma ha fatto partire l?inchiesta

Avrebbero fatto prostituire tre ragazze di 16 anni in cambio di facili guadagni. Le portavano in strutture di lusso della Puglia, come alberghi e B&B nelle province di Bari , Barletta, Andria e Trani dove organizzavano incontri con clienti ...

Fino a che età si può andare in carcere - Fino a che età si può andare in carcere - Va in carcere chi ha commesso un delitto contro la libertà individuale, come: riduzione o mantenimento in stato di schiavitù o servitù; prostituzione minorile; delitti contro i minori (tra cui la ...

Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Baby escort a Bari, le mamme diventate detective per salvare le figlie: «Tornava tardi e aveva brutti amici» - Grazie all’intuito di due madri che si sono improvvisate detective è stato possibile scoprire un giro di prostituzione minorile in cui erano coinvolte anche le figlie, e che ieri ...

Escort a 16 anni per clienti facoltosi a Bari. “Ci davano la carta oro per lo shopping” - Escort a 16 anni per clienti facoltosi a Bari. “Ci davano la carta oro per lo shopping” - Costava dai 150 ai 500 euro un’ora di sesso con una liceale barese. La maggior parte dei clienti sapevano che erano minorenni, “glielo abbiamo ...