Blinken in visita a sorpresa in Ucraina

(Di martedì 14 maggio 2024) Il segretario di Stato americano Antonyè arrivato inin. Il capo della diplomazia Usa è giunto stamattina a Kiev con un treno notturno dalla Polonia. E' previsto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo i giornalisti al seguito di. Si tratta del quarto viaggio indel segretario di stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. Laè intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati Uniti e a promettere un flusso di armi in un momento in cui Mosca sta conducendo una pesante offensiva nella regione nordorientaledi Kharkiv.

