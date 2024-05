Poetry Slam - semifinali del campionato toscano

(Di martedì 14 maggio 2024) Mancano tre nomi a completare il lotto dei poeti che si contenderanno il titolo di campione regionaledi ’’ nella finale del 14 giugno a Villa Bardini. I tre usciranno dalleche si svolgeranno il 16 maggio a Firenze (alle 21 al Teatro del Cestello con organizzazione degli Ossi di Nutria) il 18 a Siena e il 25 in provincia di Livorno. Già qualificati per la finale sono i fiorentini Danna e Gabriel Mastrandrea, la milanese Serena Rose Zerri, il pugliese Giuliano Logos e il senese Francesco Olmastroni. Come sempre poesie di proprio pugno, tre minuti di tempo e la conduzione coinvolgente di due MC a scandire i tempi della serata e quelli delle votazioni del pubblico.

