L’ambigua influenza della Cina sull’energia latinoamericana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 14 maggio 2024) Qualche settimana fa Reuters ha raccontato come l’amministrazione di Joe Biden abbia pressato il governo messicano affinché non offrisse agevolazioni alle case automobilistiche cinesi interessate ad aprire degli stabilimenti nel Paese. La notizia non stava tanto nel successo di quelle sollecitazioni – del resto il Messico è economicamente dipendente dagli Stati Uniti –, quanto nelle paure che avevano portato Washington a intervenire negli affari del vicino: la Casa Bianca, cioè, temeva che lasi mettesse ad assemblare in Messico veicoli elettrici da esportare in territorio statunitense, approfittando del libero scambio. Uno scenario del genere avrebbe rappresentato un rischio politico per Biden, che ha dedicato la sua presidenza alla reindustrializzazione green degli Stati Uniti proprio per contrastare la concorrenza cinese, disincentivandola e tenendola ...