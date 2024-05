Calendario Europei tiro a volo Lonato 2024 | programma - orar - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Tutto pronto per glidiin, in Italia, dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap e poi allo skeet. Da sottolineare che per i senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette: saranno 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale. Per tutto quel che riguarda la rassegna continentale, la diretta tv non sarà prevista, mentre la direttadelle finali sarà fruibile sul canale Youtube ESC Video Stream. Di seguito ilcompleto deglidi, Italia al Preolimpico di Doha con tutte le carte olimpiche già virtualmente in ...