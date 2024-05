Adeguamento anti-incendio di palazzo Saporiti Cantiere da 295mila euro al via in estate

(Di martedì 14 maggio 2024) Prenderanno il via a Vigevano in, al termine delle lezioni, i lavori didil’edificio che ospita il liceo “Cairoli“. Le opere, per, saranno sostenute dalla Provincia. Secondo il cronoprogramma messo a punto dall’azienda che si è assicurata l’appalto, avranno una durata di quattro mesi e si prolungheranno quindi sino alla ripresa delle lezioni. Nel dettaglia verrà sostituita una parte dei controsoffitti e sarà esteso l’impianto di prevenzione incendi anche alla biblioteca che si trova al piano terra. L’dell’impianto di illuminazione e l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati invece procrastinati per l’insufficienza delle risorse a disposizione. ...

