I gladiatori azzurri lasciano il Foro Italico Napolitano ko - è l’ultimo ad arrendersi

(Di martedì 14 maggio 2024) Anchegladiatore lascia il. Uno scroscio di applausi accompagna Stefanofino al tunnel degli spogliatoi, èazzurro a uscire di scena nel tabellone di singolare maschile, ora allineato agli ottavi di finale. Eliminato da Jarry con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 dopo più di due ore di gioco, il tennista di biella manca il colpo di teatro al terzo set che aveva fatto vedere due giorni prima contro il cinese Sheng, ribaltando un match da cima a fondo. Una lotta vera col bombardiere cileno, già giustiziere di Matteo Arnaldi al primo turno, oltre che una vera gatta da pelare per il servizio killer e la pesantezza di quella palla scagliata dall’alto dei suoi 2 metri 01. L’azzurro sparisce, dopo il tabellone femminile, anche da quello maschile. A pesare sul numero delle quote Italia è ...

